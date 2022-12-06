Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Кроме того, 6 декабря подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и склад боеприпасов противника.

Также в Генштабе подтвердили, что в результате огневого поражения было уничтожено до 20 единиц военной техники противника разного типа и около 70 оккупантов получили ранения.

В Генштабе рассказали , что 30 ноября в Донецкой области дезертировал 21 вражеский солдат, среди них 13 - из мест лишения свободы. Все они были уничтожены.

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