Авиация ВСУ за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 – по ракетно-зенитным комплексам
В течение суток, 6 декабря, авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 – по ракетно-зенитным комплексам. Также Генштаб подтвердил потери врага за 4 декабря
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
Кроме того, 6 декабря подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и склад боеприпасов противника.
Также в Генштабе подтвердили, что в результате огневого поражения было уничтожено до 20 единиц военной техники противника разного типа и около 70 оккупантов получили ранения.
- В Генштабе рассказали , что 30 ноября в Донецкой области дезертировал 21 вражеский солдат, среди них 13 - из мест лишения свободы. Все они были уничтожены.
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