Об этом стало известно по сведению от Генштаба.

Также отмечается, что за прошедшие сутки украинские воины сбили вражеский самолет Су-25.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, 2 станции радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и состав боеприпасов", - говорится в сообщении.

Противник нанес 28 авиационных и 6 ракетных ударов по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов

"В течение суток противник нанес 28 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", - отмечается в сообщении.

Противник несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток, на указанных участках фронта, наши воины отразили более 60 атак противника.

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: противник совершил обстрелы населенных пунктов Бунякино, Искрисковщина, Волфине, Шпиль, Басовка, Юнаковка и Поповка Сумской области, а также Казачья Лопань, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора на Харьковщине.

Купянское направление: враг совершил обстрелы Новомлинска, Двухлетней и Берестовой Харьковской области.

Лиманское направление: обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области.

Бахмутское направление: от вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Константиновка, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. Среди них – Керамик, Степное, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

Марьинское направление: вражеские обстрелы получили Георгиевка, Марьинка, Курахово, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Шахтерское направление: за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: противник минувших суток произвел обстрелы населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов Запорожской области; Антоновка, Зеленовка Херсонской области и Херсон. Погибли мирные жители.

Минобороны РФ перенесло начало учебы офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря из-за значительных потерь

РФ ежедневно терпит потери в развязанной ею войне против Украины, которая сказывается. Известно, что министром обороны Российской Федерации принято решение о переносе начала учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря.

"Также отмечается уменьшение количества личного состава в подразделениях, прошедших обучение на полигонах. Что, вероятно, связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для восполнения потерь боевых подразделений", - говорится в сообщении.

Добавляется также, что недавно в информационном пространстве появилось открытое письмо от террористической организации ППК "Вагнер" с "приглашением" в свои ряды добровольцев. Известно, что подразделения этой организации понесли большие потери во время наступления на Бахмут.