Авиация ВСУ за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Россияне за день нанесли 9 ракетных и 49 авиаударов по территории Украины

А также совершили 40 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Кроме того, сегодня оккупанты совершили очередную атаку по территории Украины, применив БпЛА "Shahed-136/131". Украинским ПВО было уничтожено 12 ударных дронов противника, однако в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, портовая инфраструктура, школы и другая гражданская инфраструктура.

На основных направлениях фронта за сутки произошло 16 боестолкновений

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Ромнов, Константиновки Сумской области и Довжыка, Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Блешня Черниговской области; Искрисковщина, Покровка, Рясное Сумской области и Огирцево, Гатище, Красный Яр Харьковской области.

противник нанес авиационные удары в районах Ромнов, Константиновки Сумской области и Довжыка, Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Блешня Черниговской области; Искрисковщина, Покровка, Рясное Сумской области и Огирцево, Гатище, Красный Яр Харьковской области. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шейковки Харьковской области и Твердохлебово Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Гряниковка, Масютовка, Синьковка, Купянск, Первомайское, Орлянское Харьковской области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шейковки Харьковской области и Твердохлебово Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Гряниковка, Масютовка, Синьковка, Купянск, Первомайское, Орлянское Харьковской области. На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполь, Закотное, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное Донецкой области.

артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполь, Закотное, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного, Клищиевки, Андреевки, Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Никифоровка, Васильевка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного, Клищиевки, Андреевки, Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Никифоровка, Васильевка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка Донецкой области. На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногорка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Катериновка Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногорка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Катериновка Донецкой области. На Шахтерском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Благодатное, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмакчки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Орехово и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Магдалиновка, Лукьяновское, Павловка, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмакчки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Орехово и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Магдалиновка, Лукьяновское, Павловка, Пятихатки, Плавни Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Берислава, Одрадокаменки, Львового, Херсона Херсонской области и Измаила Одесской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Янтарное, Велетенское, Кизомыс, Софиевка, Широкая Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.