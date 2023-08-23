Авиация ВСУ за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, - Генштаб
Авиация ВСУ за сутки, 23 августа, нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а еще по одному - по вражескому ЗРК и пункту управления
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства на огневых позициях противника.
Россияне за день нанесли 9 ракетных и 49 авиаударов по территории Украины
А также совершили 40 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Кроме того, сегодня оккупанты совершили очередную атаку по территории Украины, применив БпЛА "Shahed-136/131". Украинским ПВО было уничтожено 12 ударных дронов противника, однако в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, портовая инфраструктура, школы и другая гражданская инфраструктура.
На основных направлениях фронта за сутки произошло 16 боестолкновений
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На других направлениях ситуация такова:
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Ромнов, Константиновки Сумской области и Довжыка, Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Блешня Черниговской области; Искрисковщина, Покровка, Рясное Сумской области и Огирцево, Гатище, Красный Яр Харьковской области.
- На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шейковки Харьковской области и Твердохлебово Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Гряниковка, Масютовка, Синьковка, Купянск, Первомайское, Орлянское Харьковской области.
- На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполь, Закотное, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного, Клищиевки, Андреевки, Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Никифоровка, Васильевка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка Донецкой области.
- На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
- На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногорка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Катериновка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
- На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмакчки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Орехово и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Магдалиновка, Лукьяновское, Павловка, Пятихатки, Плавни Запорожской области.
- На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Берислава, Одрадокаменки, Львового, Херсона Херсонской области и Измаила Одесской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Янтарное, Велетенское, Кизомыс, Софиевка, Широкая Балка Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Роботино на Мелитопольском направлении.
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