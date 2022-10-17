Авиация ВСУ за день нанесла более 11 ударов по группировкам оккупантов, а ПВО сбила 25 "шахидов"

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника", - говорится в сообщении.

ПВО за день сбило 25 вражеских БПЛА "Shahed -136". Также подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления. В частности, один район сосредоточения русских захватчиков, вооружения и военной техники армии РФ, два объекта ПВО, два состава боеприпасов и другие военные цели неприятеля.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спирное, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Марьинка, Красногоровка, Победа и Невельское Донецкой области", - добавляют в Генштабе.

Напомним, в ночь на 17 октября украинские Воздушные Силы сбили 26 дронов на Юге.

17 октября Россия запустила 28 дронов-камикадзе в сторону Киева. В небе центральных регионов страны ВСУ сбили 11 беспилотников. Некоторые из иранских "шахидов" попали в объекты энергетической инфраструктуры, а также в жилой дом в одном из районов столицы - погибли 4 человека , в том числе беременная женщина.

В Минреинтеграции рассказали , как украинцам уберечься от боевых беспилотников.

Днем, 17 октября, противовоздушная оборона сбила российский беспилотник над Черным морем близ Одесчины.

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