Авиация ВСУ за день нанесла более 11 ударов по группировкам оккупантов, а ПВО сбила 25 "шахидов"
За день 17 октября авиация Вооруженных сил Украины нанесла более 11 ударов по группировке оккупантов. Также силы противовоздушной обороны сбили 25 беспилотников
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника", - говорится в сообщении.
ПВО за день сбило 25 вражеских БПЛА "Shahed -136". Также подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления. В частности, один район сосредоточения русских захватчиков, вооружения и военной техники армии РФ, два объекта ПВО, два состава боеприпасов и другие военные цели неприятеля.
"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спирное, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Марьинка, Красногоровка, Победа и Невельское Донецкой области", - добавляют в Генштабе.
- Напомним, в ночь на 17 октября украинские Воздушные Силы сбили 26 дронов на Юге.
- 17 октября Россия запустила 28 дронов-камикадзе в сторону Киева. В небе центральных регионов страны ВСУ сбили 11 беспилотников. Некоторые из иранских "шахидов" попали в объекты энергетической инфраструктуры, а также в жилой дом в одном из районов столицы - погибли 4 человека , в том числе беременная женщина.
- В Минреинтеграции рассказали , как украинцам уберечься от боевых беспилотников.
- Днем, 17 октября, противовоздушная оборона сбила российский беспилотник над Черным морем близ Одесчины.
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