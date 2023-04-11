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Авиация ВСУ за день нанесла 13 ударов по районам скопления врага, а ПВО сбила два дрона, — Генштаб

11 апреля, 2023 вторник
18:37
война с Россией

Во вторник, 11 апреля, авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а ПВО сбила 2 дрона типа "Орлан-10"

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Из-за больших потерь россияне в Кряковке на Луганщине развернули палаточный городок для раненых

Генштаб рассказывает, что противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий. Так, здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове и фельдшерско-акушерский пункт Кряковки на Луганщине оккупанты используют как военный госпиталь.

"В Кряковке, с целью увеличения количества койкомест, захватчики дополнительно развернули палаточный городок. Получить медицинскую помощь в этих гражданских медицинских учреждениях могут исключительно представители российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В течение суток враг нанес 1 ракетный и 10 авиаударов по территории Украины

Кроме того, россияне совершили более 18 обстрелов из РСЗО.

Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за сутки было отражено более 50 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник и дальше удерживает определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает инженерное оборудование местности.

В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Блешня, Каменская Слобода и Гремяч Черниговской области; Волфине и Екатериновка Сумской области, а также Ветеринарное, Глубокое, Гатище, Волчанск, Зибино, Волоховка, Охримовка, Черняков, Комиссарово, Бударки и Довжанка Харьковской области.

В других направлениях ситуация такова:

  • На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Колодязное, Каменка, Тополя, Красное Первое, Редкодуб, Новомлынск, Двуречная, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.
  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Белогоровки и Спорного. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Белогоровке Луганской области и Ямполевке, Торскому и Спорному - Донецкой.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Дружба, Тороцк.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки, успеха не имел. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, и Победа Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Российские войска в Запорожской области пытаются построить новую систему обороны – роют большие окопы, а также устанавливают "зубы дракона".

Луганщина
военные силы Украины
оккупированные территории
потери окуппантов
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