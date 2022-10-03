Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

В сутки рашисты нанесли 2 ракетных, 7 авиаударов и более 35 обстрелов из реактивной системы залпового огня.

"От вражеских ударов пострадало более 20 населенных пунктов. Среди них - Днепр, Запорожье, Бахмут, Спирное, Марьинка, Соледар, Белогоровка, Благодатовка и Зализничное", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях – без изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков и артиллерийских систем разных типов:

На Северском направлении – в районе населенного пункта Великая Писаревка Сумской области рашисты нанесли удары из танков и артиллерийских систем разных типов. Также оккупанты обстреливают Краматорское направление – вблизи Белогоровки, Дружелюбовки, Двуречной, Раздоловки и Ямполя. На Бахмутском – в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Веселое. Также на Авдеевском – Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупанты били из танков, минометов и ствольной артиллерии по районам более 30 населенных пунктов, среди которых Угледар, Никольское, Времевка, Гуляйполе, Гуляйпольское и Зализничное.

На Южнобужском – пострадали районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

По уточненной информации, подтверждено огневое поражение противника за предыдущие дни. Так, в районе населенного пункта Кирилловка Донецкой области, уничтожены до 20 единиц военной техники, значительные повреждения получили до 8 боевых вертолетов врага.

"Российское военно-политическое руководство, с целью выигрыша времени на подготовку и проведение боевого слаживания мобилизованного личного состава, приняло интересное решение. Потери подразделений, находящихся непосредственно на линии столкновения, восполняют путем представителей так называемых силовых структур, действующих на временно оккупированной территории Донецкой области. Обеспечение административно-полицейского режима на временно оккупированной территории будет возложено на подразделения федеральной службы безопасности Российской Федерации", – сообщает пресс-служба.

ВСУ за минувшие сутки отразили атаки рашистов вблизи населенных пунктов Майорск, Нью-Йорк, Зайцево, Невельское и Победа.

Украинская авиация нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 2 опорных пунктов, 14 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 противника.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 4 пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами и материально-техническими средствами, еще 2 объекта противовоздушной обороны, а также 10 других важных объектов противника", – добавляют в Генштабе.

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