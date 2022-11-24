Авиация ВСУ с начала суток нанесла 12 ударов по сосредоточению оккупантов, оружия и техники и поразила позиции ЗРК, - Генштаб

Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .

"За текущие сутки российские оккупанты нанесли 2 авиационных удара, совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам", - пишет пресс-служба.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей оккупанты прикрывают участки границы. Враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Гай, Хреновка и Ясная Поляна Черниговской области и Басовка и Середина-Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении из приграничных районов Белгородской области россияне обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гурьев, Стрелечье, Липцы, Зеленое, Старица, Огурцово, Фиголовка и Двуречная Харьковской области. Вблизи Зеленого работал дрон врага.

На Купянском и Лиманском направлениях российские захватчики били поблизости населенных пунктов Берестово, Андреевка, Куриловка, Купянск и Кисловка Харьковской области; Площанка и Макеевка в Луганской области и Ямполевка и Торецк Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступления. Зафиксированы обстрелы по объектам населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичи, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Также ракеты врага падали вблизи Спорного, Невельского и Каменки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обороняют захваченные ранее рубежи. Жарче всего было в районах населенных пунктов Александрополь, Новобахмутовка, Великая Новоселка, Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области и Зеленый Гай, Дорожнянка, Орехов, Щербаки и Каменское на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Оккупанты били из разнокалиберной артиллерии по Приднепровскому Днепропетровской области; Михайловке, Качкаровке, Милово, Змеевке, Ивановке, Антоновке и Чернобаевке на Херсонщине и самому областному центру.

"Противник усилил контрдиверсионные и полицейские меры на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области в связи с эффективным огневым поражением объектов российских оккупационных войск. В частности, в населенных пунктах Новониколаевка и Красное в течение 22 ноября этого года оккупанты проверяли дома и документы местных жителей", – пишет Генштаб.

Авиация ВСУ 24 ноября нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, вооружения и военной техники. Еще два удара по позициям зенитных ракетных комплексов армии РФ.