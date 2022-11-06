Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что украинская противовоздушная оборона сбила 3 дрона противника.

Украинскими ракетными войсками и артиллерией были поражены 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов противника.

За сутки, 6 ноября, оккупанты нанесли 3 авиационных, 3 ракетных удара и более 5 обстрелов с РСЗО. Под обстрелы попали населённые пункты 5 областей.

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