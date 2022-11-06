Авиация ВСУ нанесла более 18 ударов, было поражено 17 районов сосредоточения личного состава и техники
За сутки, 6 ноября, авиация ВСУ нанесла более 18 ударов, было поражено 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники и позицию ПВО россиян
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Также сообщается, что украинская противовоздушная оборона сбила 3 дрона противника.
Украинскими ракетными войсками и артиллерией были поражены 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов противника.
- За сутки, 6 ноября, оккупанты нанесли 3 авиационных, 3 ракетных удара и более 5 обстрелов с РСЗО. Под обстрелы попали населённые пункты 5 областей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.51Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное