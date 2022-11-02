Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по россиянам на Юге: били по скоплению оккупантов, техники, ЗРК и опорному пункту

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 160 огневых задач. Обеспечено уменьшение вражеского войска на 25 рашистов, 3 РСЗО "Град", самоходную крупнокалиберную гаубицу "Акация", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нонатехник" ", – говорится в сводке.

За сутки, 1 ноября, украинской авиацией нанесено 8 авиационных ударов. ВСУ били по скоплениям живой силы и техники, зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту российского агрессора.

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