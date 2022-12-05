Авиация ВСУ нанесла 18 ударов по районам сосредоточения вражеских войск, также сбит российский вертолет Ка-52
Украинская авиация за прошедшие сутки, 4 декабря, нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники
Об этом в утренней сводке 5 декабря передает Генштаб ВСУ.
Также 1 удар авиации потерпели зенитные ракетные комплексы противника.
В то же время украинские воины сбили вражеский вертолет Ка-52 и 4 БПЛА оккупантов.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один другой важный объект противника.
- Ранее стало известно , что украинские защитники поразили район дислокации вражеских войск в Акимовском районе Запорожской области. 10 русских солдат погибли.
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