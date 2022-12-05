Об этом в утренней сводке 5 декабря передает Генштаб ВСУ.

Также 1 удар авиации потерпели зенитные ракетные комплексы противника.

В то же время украинские воины сбили вражеский вертолет Ка-52 и 4 БПЛА оккупантов.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один другой важный объект противника.

Ранее стало известно , что украинские защитники поразили район дислокации вражеских войск в Акимовском районе Запорожской области. 10 русских солдат погибли.

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