Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по врагу: поражена живая сила, техника и станция РЭБ
За прошедшие сутки Силы обороны нанесли по врагу 14 ударов, под поражением живая сила, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов оккупантов
Об этом сообщается на странице Генштаба в Фейсбуке.
Защитники Украины отчитываются о нанесении 14 авиационных ударов по врагу. Под огнем ВСУ оказались 11 мест дислокации личного состава, а также военное вооружение и техника.
В частности, сообщается об огневом поражении трех позиций зенитно-ракетных комплексов противника.
Военные ракетные войска и артиллерии трижды попали по живой силе, технике и вооружению оккупантов. Также известно о поражении станции радиоэлектронной борьбы и составе боеприпасов кафиров.
- Напомним, что во время масштабной ракетной атаки РФ Силы обороны сбили 77 крылатых ракет, 10 "шахедов" и "орион", всего было запущено около 90 ракет и более 10 БПЛА.
- Денис Монастырский сообщил, что в результате атаки было поражено более 30 объектов инфраструктуры, Кирилл Тимошенко также информировал о повреждении 15 объектов энергетики.
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