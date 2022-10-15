Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по позициям врага, в том числе по системам ПВО, - ОК Юг
За минувшие сутки на Южном направлении авиация ВСУ нанесла 13 ударов по опорным пунктам врага, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, в частности, по позициям ПВО
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"Ситуация на Южнобужском направлении достаточно напряженная, но контролируемая. Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. В течение боевого дня наносил огненное поражение наших войск с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов вдоль линии боевого столкновения. и корректировка огня артиллерии активизировала воздушную разведку, в частности в Баштанском и Бериславском районах", - говорится в сообщении.
Реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган" под вечер выпущено с десяток снарядов по Марганцу и Доброй Надежде на Никопольщине в Днепропетровской области. Масштабы повреждений уточняются, предварительно люди не пострадали. Штурмовой и армейской авиацией враг шесть раз атаковал направление Давыдова Брода.
Авиация ВСУ нанесла 13 ответных ударов, в том числе по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, в частности, по позициям противовоздушной обороны, пунктам управления и сохранению боезапаса.
Подтвержденные потери противника составляют: 18 военных, две самоходные гаубицы "Мста-С", две реактивные системы залпового огня "Град", самоходная пушка 203 калибра "Пион", четыре единицы автобронетехники, а также склад с боеприпасами в Бериславском районе.
"Между тем на оккупированных территориях рашисты усиливают проверки на блокпостах, фильтрационные мероприятия ужесточились - тщательно проверяют содержимое телефонов и других гаджетов, проводят детальный обыск автомобилей, личных вещей, врываются в дома", - отмечают украинские военные.
В Скадовском и Херсонском районах районе россияне похитили двух человек за их проукраинскую позицию. В центре Херсона оккупанты из одного из офисов похитили спецодежду, обувь и деньги. В Бериславском районе с территории сельскохозяйственного предприятия угнали технику, лабораторные приборы, бытовую и оргтехнику другое имущество.
Корабельная группировка вражеских сил в Черном море состоит из 12 кораблей и катеров, которые уже привычно маневрируют вблизи Крыма, скрываясь от шторма и нашего оружия за мысом Тарханкут. ", - добавили в ОК "Юг", предупредив, что угрозы ракетных ударов и атак дронами остаются актуальными.
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