Об этом сообщает в Фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

Ракетные войска и артиллерия ВСУ продолжают поражать российских оккупантов, боевую технику на территории нашей страны.

"За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 20 ударов, поражены 2 взводных опорных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 3 зенитных ракетных комплекса", - информирует Генштаб.

Также наши защитники уничтожили четыре беспилотика и вертолет Ка-52 армии РФ.

Утраты русских захватчиков уточняются.

Кроме того, 8 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины деоккупировали более 20 населенных пунктов и продвинулись почти на 50 км за 3 дня – в Харьковской области.

"По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери. Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское. Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию. в течение суток отмечено более 15 таких случаев", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и живую силу захватчиков на Харьковщине и отразили наступление оккупантов в двух направлениях в Донецкой области.

Харьковщина продолжает подвергаться обстрелам со стороны российских войск, в результате этого гибнут мирные украинцы.

В ночь на 8 сентября российская армия обстреляла четыре района Харьковской области, в результате чего пострадали 8 мирных жителей. Российские оккупанты 8 сентября, нанесли удары с "ураганов" по Индустриальному и Немышлянскому районам Харькова, 2 человека погибли, 5 - получили ранения.

Во временно оккупированной Херсонской области рашисты ограничивают передвижение местных между населенными пунктами, а приближающиеся к понтонным переправам гражданские авто - обстреливают.

За сутки 8 сентября российские кафиры выпустили на территорию Украины 45 авиационных и 5 ракетных ударов. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

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