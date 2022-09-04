Авиация ВСУ массово обстреляла опорные, командные пункты и транспортные пути россиян на Юге
За сутки, 3 сентября, украинская авиация нанесла 24 удара по позициям и транспортным путям россиян на Юге
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
За сутки, 3 сентября, Россия потеряла 138 военных, 9 танков, гаубицу "Мста-Б", РСЗО "Ураган", пусковую установку С-300, пушку-гаубицу 152-го калибра и 18 единиц авто-бронетехники.
Украинская авиация нанесла 24 удара по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники, командным пунктам и транспортным путям. Ракетно-артиллерийские подразделения тоже продолжают выполнение огневых задач.
Также уничтожен склад боеприпасов в Баштанском районе и поражена паромная переправа вблизи Берислава.
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