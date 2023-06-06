Авиация в этом году возобновит допандемический пассажиропоток и ожидает прибыли $10 млрд, - IATA
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что в этом году мировые авиакомпании должны получить почти 10 миллиардов долларов прибыли
Об этом сообщает пресс-служба IATA.
"Несмотря на экономическую неопределенность, люди летают, чтобы восстановить связь, исследовать и вести бизнес. Аэропорты загружены, заполняемость отелей растет, местная экономика возрождается, а авиационная отрасль стала прибыльной", - заявил глава IATA Вилли Уолш.
Организация более чем вдвое увеличила свой прогноз по прибыли мировой авиационной отрасли на 2023 год.
Ожидается, что в текущем году авиакомпании получат 9,8 миллиарда долларов США чистой прибыли по сравнению с декабрьским прогнозом в 4,7 миллиарда долларов.
По словам Волша, повышению доходности способствовали доходы от грузовых перевозок, восстановление экономики Китая и снижение цен на авиатопливо.
В IATA также ожидают, что в этом году 4,35 миллиарда человек будут путешествовать по воздуху, что не так далеко от 4,54 миллиарда пассажиров, летавших еще в 2019 году до начала пандемии коронавируса.
Отмечается, что авиационная отрасль понесла чистый ущерб в 183 миллиарда долларов в период с 2020 по 2022 годы из-за карантинов.
- Напомним, 11 апреля Украэрорух в ответ на прогноз Евроконтроля рассказал , когда возможно возобновление пассажирских рейсов из/в Украину.
- В середине февраля и конце апреля Украэрорух получил два транша международной помощи от Евроконтроля из Аэронавигационного фонда солидарности на поддержание квалификации персонала и операционные расходы.
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