Об этом сообщает пресс-служба IATA.

"Несмотря на экономическую неопределенность, люди летают, чтобы восстановить связь, исследовать и вести бизнес. Аэропорты загружены, заполняемость отелей растет, местная экономика возрождается, а авиационная отрасль стала прибыльной", - заявил глава IATA Вилли Уолш.

Организация более чем вдвое увеличила свой прогноз по прибыли мировой авиационной отрасли на 2023 год.

Ожидается, что в текущем году авиакомпании получат 9,8 миллиарда долларов США чистой прибыли по сравнению с декабрьским прогнозом в 4,7 миллиарда долларов.

По словам Волша, повышению доходности способствовали доходы от грузовых перевозок, восстановление экономики Китая и снижение цен на авиатопливо.

В IATA также ожидают, что в этом году 4,35 миллиарда человек будут путешествовать по воздуху, что не так далеко от 4,54 миллиарда пассажиров, летавших еще в 2019 году до начала пандемии коронавируса.

Отмечается, что авиационная отрасль понесла чистый ущерб в 183 миллиарда долларов в период с 2020 по 2022 годы из-за карантинов.