Авиация Сил обороны за текущие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага, также был сбит 1 БПЛА "Мерлин"
В течение субботы, 5 ноября, Авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага, а подразделения противовоздушной обороны сбили 1 БПЛА "Мерлин"
Об этом сообщил Генштаб в facebook.
"В результате действий Сил обороны в Херсонской области поражен район сосредоточения российских оккупационных войск в населенном пункте Раденск. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
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Также, по уточненной информации, за предыдущие сутки, пятницу 4 ноября, были уничтожены 2 вертолета Ка-52 "Аллигатор".
Кроме того, сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и склад боеприпасов оккупантов.
- 5 ноября стало известно, что за минувшие сутки ВСУ нанесли 11 ударов по врагу: поражен личный состав, техника и позиции российской ПВО.
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