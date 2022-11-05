Об этом сообщил Генштаб в facebook.

"В результате действий Сил обороны в Херсонской области поражен район сосредоточения российских оккупационных войск в населенном пункте Раденск. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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Также, по уточненной информации, за предыдущие сутки, пятницу 4 ноября, были уничтожены 2 вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Кроме того, сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и склад боеприпасов оккупантов.

5 ноября стало известно, что за минувшие сутки ВСУ нанесли 11 ударов по врагу: поражен личный состав, техника и позиции российской ПВО.

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