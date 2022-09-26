Авиация Сил обороны за сутки поразила 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, - Генштаб
За понедельник, 26 сентября, Авиация Сил обороны поразила 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, позицию бронированной техники и 5 позиций зенитных ракетных комплексов
Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба.
Также сообщается, что в течение суток украинские военные отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка.
"Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, 1 позицию зенитных ракетных комплексов, 2 подразделения ракетных войск и артиллерии, 3 склада с боеприпасами, а также 12 отдельных важных целей" , – говорится в сообщении.
- На 25 сентября было известно, что в период с 24 февраля по 25 сентября враг потерял 56 700 солдат, 2 275 танков и почти 1 000 БпЛА.
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