Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба.

Также сообщается, что в течение суток украинские военные отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка.

"Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, 1 позицию зенитных ракетных комплексов, 2 подразделения ракетных войск и артиллерии, 3 склада с боеприпасами, а также 12 отдельных важных целей" , – говорится в сообщении.

На 25 сентября было известно, что в период с 24 февраля по 25 сентября враг потерял 56 700 солдат, 2 275 танков и почти 1 000 БпЛА.

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