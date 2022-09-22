Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 41 удар по вражеским позициям. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пунктов, 15 позиций зенитных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

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Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 24 объектам врага. В частности, по 4 пунктам управления разного уровня, 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 складах боеприпасов и ГСМ. В зону поражения попали склады, 4 объекта ПВО и артиллерии.

Общие потери врага уточняются.

За 21 сентября украинские военные отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка. В результате ударов россиян пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов.

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