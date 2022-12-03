Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава врага
Авиация Сил обороны в течение 3 декабря нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов
Об этом сообщили в facebook Генерального штаба ВСУ.
"Противник продолжает нести потери. Так, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточения противника в городе Старобельск Луганской области потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 - погибшими", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что в течение 2 декабря в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.
Также, в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области был сбит вражеский самолет, информация по его типу уточняется.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов и 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ врага", - сообщает Генштаб.
- По состоянию на 3 декабря известно, что за время полномасштабной войны против Украины российские оккупанты потеряли 90 600 человек погибшими, 2917 танков, 280 самолетов и 263 вертолета.
- 3 декабря Генштаб сообщил , что ВСУ за сутки уничтожили 510 российских оккупантов, 1 вертолет и 8 БПЛА.
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