Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава врага

Об этом сообщили в facebook Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. Так, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточения противника в городе Старобельск Луганской области потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 - погибшими", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в течение 2 декабря в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.

Также, в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области был сбит вражеский самолет, информация по его типу уточняется.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов и 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ врага", - сообщает Генштаб.

По состоянию на 3 декабря известно, что за время полномасштабной войны против Украины российские оккупанты потеряли 90 600 человек погибшими, 2917 танков, 280 самолетов и 263 вертолета.

3 декабря Генштаб сообщил , что ВСУ за сутки уничтожили 510 российских оккупантов, 1 вертолет и 8 БПЛА.

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