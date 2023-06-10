Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 состава боеприпасов и 5 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки армия РФ нанесла 8 ракетных и 74 авиационных удара по позициям украинских войск

За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Известно также, что противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 34 боевых столкновения.

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: за прошедшие сутки враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Леоновка, Гремяч, Бояро-Лежачи, Сосновка Черниговской области; Хлебороб, Сорокино, Искрисковщина, Нескучное, Волфино, Павловское, Юнаковка, Мирополье, Мезеновка, Славгород и Большая Писаревка Сумской области, а также более 20 населенных пунктов в Харьковской области. Среди них Басовое, Ветеринарное, Высокая Яруга, Избицкое, Верхняя Писаревка, Дмитровка, Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки и Землянки Харьковской области.

Купянское направление: противник нанес авиационных ударов по Котляровке Харьковской области и Стельмаховке в Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

Лиманское направление: противник нанес авиаудары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполевка, Дроновка, Северск, Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы потерпели Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление: противник нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Курдюмовка, Белая Гора и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Звановка, Никифоровка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.

Авдеевское направление: противник предпринял неудачные попытки наступления неподалеку от Северного, а также нанес авиационных ударов в районе Васильевки, Первомайского и Невельского Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское и Первомайское Донецкой области.

Марьинское направление: ВСУ отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы в районе населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

Шахтерское направление: враг нанес авиационные удары в районе Великой Новоселки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: нанес авиационных ударов в районах Времевки, Новоселки, Новополя Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного в Запорожье. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Свободное Поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малые Щербаки, Каменское и Жеребянки Запорожской области; Марганец, Никополь Днепропетровской области; Тягинка Херсонской области и Херсон.

На временно оккупированных территориях Херсона российские военные позволяют эвакуироваться людям только с российским паспортом

В населенных пунктах временно захваченной части Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях.

"В частности, позволяют эвакуацию из затопленных населенных пунктов только людям с российскими паспортами. Также, оккупанты силой выгоняют из собственных уцелевших жилищ гражданских людей с целью размещения в них военнослужащих российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.