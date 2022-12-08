Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 декабря.

Так, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

В то же время украинские воины сбили ударный БПЛА типа Shahed-136 и разведывательный дрон "Орлан".

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава, позицию артиллерии и 2 склада боеприпасов противника.

По состоянию на утро 7 декабря Россия потеряла 92 740 оккупантов, 1601 беспилотник и 2935 танков.

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