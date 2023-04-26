Авиация НАТО перехватила три российских самолета-разведчика над Балтийским морем
Истребители Великобритании и Германии были подняты по тревоге для обнаружения 3 военных самолетов России над Балтийским морем
Об этом сообщили в twitter Воздушных сил ФРГ.
"Два фланговых СУ-27 и один Ил-20 из России снова пролетели без сигнала транспондера в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее два нидерландских истребителя F-35 перехватили три российских военных самолета возле Польши со стороны Калининграда.
- Также истребители Великобритании и Германии совместно перехватили российский самолет у воздушного пространства Эстонии 14 марта. Позже Typhoon из британских ВВС и истребитель Германии в очередной раз перехватили российские самолеты в рамках патрулирования воздушного пространства Эстонии в конце марта.
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