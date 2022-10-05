Авиация НАТО перехватила российские истребители над Польшей и Швецией
Военно-воздушные силы Италии подняли самолеты-истребители для перехвата четырех российских истребителей в воздушном пространстве Польши, а затем Швеции
Об этом сообщила пресс-служба ВВС Италии в твиттере.
Еще один срочный взлет истребителей Eurofighter ВВС Италии, участвующих в деятельности по охране воздушного пространства в Польше, для перехвата четырех российских истребителей после того, как они вошли в воздушное пространство сначала Польши, а затем Швеции, прежде чем они были вынуждены вернуться в воздушное пространство Калининграда", - говорится в нем.
- 30 сентября Италия подняла истребители из-за самолетов РФ у границы с Польшей. Участвуя в миссии НАТО, самолеты взлетели после перехвата трех российских самолетов, пролетавших вблизи северо-восточного фланга Альянса. Такие истребители размещены на базе Мальборка на Севере Польши, недалеко от российского эксклава Калининград.
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