Об этом сообщила пресс-служба ВВС Италии в твиттере.

Еще один срочный взлет истребителей Eurofighter ВВС Италии, участвующих в деятельности по охране воздушного пространства в Польше, для перехвата четырех российских истребителей после того, как они вошли в воздушное пространство сначала Польши, а затем Швеции, прежде чем они были вынуждены вернуться в воздушное пространство Калининграда", - говорится в нем.

30 сентября Италия подняла истребители из-за самолетов РФ у границы с Польшей. Участвуя в миссии НАТО, самолеты взлетели после перехвата трех российских самолетов, пролетавших вблизи северо-восточного фланга Альянса. Такие истребители размещены на базе Мальборка на Севере Польши, недалеко от российского эксклава Калининград.

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