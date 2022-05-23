Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Сейчас мы охраняем окрестности Северодонецка на околицах Рубежного, ситуация очень напряженная, враг ведет штурмовые действия Северодонецка. Оккупанты используют бронетехнику, минометы, авиацию. С 4:00 они озверели, используют больше, чем обычно, авиацию. Но украинские войска сохраняют свои позиции и держат оборону", – сказал он.

Воин отметил, что пополнение техникой и оружием украинской армии от международных партнеров является критически важным. В настоящее время оккупанты выпускают большее количество мин, снарядов и т.д., чем может позволить наше войско.

"Бойцы находятся в бесчеловечных условиях под теми тоннами мин, падающих боеприпасов. Соотношение артиллерии – несоизмеримое. На один наш выпущенный снаряд, прилетает 20 их мин, снарядов, выстрелов танков и т.д. Так или иначе, результатом этого становится масштабное уничтожение украинских городов. Именно поэтому мы ожидаем высокоточного вооружения, которое будет точечно уничтожать их артиллерию", - подчеркнул Назаренко.

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