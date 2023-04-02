Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Под ударами находились Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Торецк, Большая Новоселка, Пивничное, Времевка, Дружба, Предтечино. Также сообщается, что армия РФ применила авиацию, "грады", артиллерию и минометы.

Уничтожен и поврежден 21 гражданский объект – 10 жилых домов, школа, дом культуры, административные здания, хозяйственная постройка, автомобили.

Три авиаудара захватчики нанесли по Авдеевке. В общей сложности россияне атаковали город семь раз. Разрушения получили многоэтажка и административное здание. Информация о пострадавших не поступала.

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Из "градов" российские войска накрыли Торецк, попали в многоэтажное здание и объекты социальной инфраструктуры. Есть травмированные гражданские.

В результате артиллерийских обстрелов есть раненые в Бахмуте.

Полиция и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также отмечается, что полиция помогла эвакуировать еще 166 человек, с начала обязательной эвакуации – более 58 350 человек, среди них 7 253 – дети, 2 627 – люди с инвалидностью.