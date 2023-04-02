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Авиация, артиллерия, минометы и "грады": под обстрелами на Донетчине девять населенных пунктов

2 апреля, 2023 воскресенье
12:06
война с Россией

В Донецкой области российские войска за сутки совершили 20 огневых атак, пострадали девять населенных пунктов, есть раненые среди мирных жителей

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Под ударами находились Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Торецк, Большая Новоселка, Пивничное, Времевка, Дружба, Предтечино. Также сообщается, что армия РФ применила авиацию, "грады", артиллерию и минометы.

Уничтожен и поврежден 21 гражданский объект – 10 жилых домов, школа, дом культуры, административные здания, хозяйственная постройка, автомобили.

Під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів

Три авиаудара захватчики нанесли по Авдеевке. В общей сложности россияне атаковали город семь раз. Разрушения получили многоэтажка и административное здание. Информация о пострадавших не поступала.

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Из "градов" российские войска накрыли Торецк, попали в многоэтажное здание и объекты социальной инфраструктуры. Есть травмированные гражданские.

Під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктівПід обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів

В результате артиллерийских обстрелов есть раненые в Бахмуте.

Полиция и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктівПід обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів

Также отмечается, что полиция помогла эвакуировать еще 166 человек, с начала обязательной эвакуации – более 58 350 человек, среди них 7 253 – дети, 2 627 – люди с инвалидностью.

  • В воскресенье, 2 апреля, россияне обстреляли Константиновку Донецкой области, по меньшей мере три человека погибли, шесть ранены.
  • 2 апреля сообщалось, что из Славянска на Донетчине детей будут эвакуировать принудительно, а опекунов, которые отказываются уехать, будут лишать обязанностей.
Донетчина
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