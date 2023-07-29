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Авиационный эксперт объяснил сегодняшние риски для гражданского авиасообщения с аэродромов, которые находятся вблизи западных границ Украины

29 июля, 2023 суббота
17:20
Война с Россией

Богдан Долинце, авиационный эксперт, отметил, что наиболее критическими моментами авиаперевозок являются два этапа: пребывание самолета в аэропорту во время регламентных работ, а затем разгон и набор высоты на крейсерский режим

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Если говорить, безопасны ли авиамаршруты с аэродромов на западных границах Украины, то есть определенные составляющие. Полет самолета имеет несколько этапов. Начальный этап – пребывание самолета в зоне терминала, то есть его загрузка, проведение технических регламентных работ. Как правило, с момента прибытия самолета этот период по времени занимает от 30 минут до часа. Должны понимать, что самолет на стоянке аэропорта невозможно быстро переместить. Даже если какие-то российске информаторы передадут информацию о пребывании самолета возле терминала и состоится пуск вражеских ракет, то самолет все равно около часа останется на том же месте. Все находящиеся возле терминала самолеты будут под угрозой, что за ними может что-то прилететь", - пояснил авиационный эксперт.

Богдан Долинце добавил, что лоукостеры (низкобюджетная авиакомпания – ред.) с наибольшей скоростью оборота требуют, чтобы самолет с момента стоянки до отправки стоял в аэропорту не менее 35 минут.

"Вторая составляющая состоит в том, что после необходимых процедур в аэропорту самолет переходит в режим отлета. То есть выходит на заданные рулижные дорожки до предела взлетно-посадочной полосы для осуществления разгона и набора высоты. С точки зрения авиаперевозок, это самый опасный момент для любого какого самолета, потому что на этом этапе набирается высокая скорость для поднятия самолета на крейсерскую высоту, 10-12 тыс. м над землей, поэтому на небольшой скорости и малой высоте самолеты являются легкой целью, даже для любой системы ПЗРК. А когда самолет поднялся на высоту более 3,5 тыс. м, то уже мобильных средств для уничтожения будет недостаточно, а дотянуться смогут только специализированные системы, как комплексы С-300, С-400, "Бук" или др. Самолет, набравший высоту, имеет соответствующую скорость, успеет вылететь из воздушного пространства Украины, чтобы его не поразила ракета. Подытожу, что наиболее критическими моментами авиаперевозок являются два этапа: пребывание самолета в аэропорту во время регламентных работ, а также разгон и набор высоты на крейсерский режим", - сказал Долинце .

  • В конце января исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявлял , что Ryanair набирает большое количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы сразу после завершения войны возобновить работу в Украине.
  • 28 февраля руководство Ryanair объявило, что авиакомпания готова запустить авиарейсы из аэропорта Кишинева после того, как об уходе из аэропорта объявил WizzAir.
  • 20 апреля генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил , что лоукостер готов быстро возобновить полеты в Украину, как только летать в стране станет безопасно.
  • 7 июня во Львовской ОВА сообщили , что подняли вопрос об открытии аэропорта для создания гуманитарного коридора.
  • 20 июля топ-менеджеры Ryanair прибыли в Киев. Они пообещали возобновить полеты через 8 недель после открытия воздушного пространства Украины из Киева, Львова и Одессы. Также была анонсирована инвестиция около 3 миллиардов долларов и размещение до 30 новых самолетов Boeing MAX в 3-х основных аэропортах Украины.
  • 22 июля О'Лири рассказал , что Ryanair до конца года может возобновить полеты из Киева и Львова.
Украина
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