Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Если говорить, безопасны ли авиамаршруты с аэродромов на западных границах Украины, то есть определенные составляющие. Полет самолета имеет несколько этапов. Начальный этап – пребывание самолета в зоне терминала, то есть его загрузка, проведение технических регламентных работ. Как правило, с момента прибытия самолета этот период по времени занимает от 30 минут до часа. Должны понимать, что самолет на стоянке аэропорта невозможно быстро переместить. Даже если какие-то российске информаторы передадут информацию о пребывании самолета возле терминала и состоится пуск вражеских ракет, то самолет все равно около часа останется на том же месте. Все находящиеся возле терминала самолеты будут под угрозой, что за ними может что-то прилететь", - пояснил авиационный эксперт.

Богдан Долинце добавил, что лоукостеры (низкобюджетная авиакомпания – ред.) с наибольшей скоростью оборота требуют, чтобы самолет с момента стоянки до отправки стоял в аэропорту не менее 35 минут.

"Вторая составляющая состоит в том, что после необходимых процедур в аэропорту самолет переходит в режим отлета. То есть выходит на заданные рулижные дорожки до предела взлетно-посадочной полосы для осуществления разгона и набора высоты. С точки зрения авиаперевозок, это самый опасный момент для любого какого самолета, потому что на этом этапе набирается высокая скорость для поднятия самолета на крейсерскую высоту, 10-12 тыс. м над землей, поэтому на небольшой скорости и малой высоте самолеты являются легкой целью, даже для любой системы ПЗРК. А когда самолет поднялся на высоту более 3,5 тыс. м, то уже мобильных средств для уничтожения будет недостаточно, а дотянуться смогут только специализированные системы, как комплексы С-300, С-400, "Бук" или др. Самолет, набравший высоту, имеет соответствующую скорость, успеет вылететь из воздушного пространства Украины, чтобы его не поразила ракета. Подытожу, что наиболее критическими моментами авиаперевозок являются два этапа: пребывание самолета в аэропорту во время регламентных работ, а также разгон и набор высоты на крейсерский режим", - сказал Долинце .