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Авиационную часть парада в Москве могли отменить из-за неисправности самолета "судного дня", - InformNapalm

9 мая, 2022 понедельник
12:31
Мир

Причиной отмены авиационной части парада в честь 9 мая в Москве могла стать неисправность самолета "судного дня" Ил-80

Об этом сообщает InformNapalm .

По данным инсайдеров издания в Москве, реальной причиной отмены воздушной части парада ко Дню победы якобы стала диагностированная неисправность самолета "судного дня" - Ил-80.

"Надеемся получить больше информации из других источников", – добавили в InformNapalm.

Ожидалось, что на параде 9 мая РФ впервые с 2010 года продемонстрирует самолет Ил-80, который планируется применить для транспортировки верховного командования в случае ядерной войны.

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русская агрессия
9 мая
военный парад
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