Авиационную часть парада в Москве могли отменить из-за неисправности самолета "судного дня", - InformNapalm
Причиной отмены авиационной части парада в честь 9 мая в Москве могла стать неисправность самолета "судного дня" Ил-80
Об этом сообщает InformNapalm .
По данным инсайдеров издания в Москве, реальной причиной отмены воздушной части парада ко Дню победы якобы стала диагностированная неисправность самолета "судного дня" - Ил-80.
"Надеемся получить больше информации из других источников", – добавили в InformNapalm.
Ожидалось, что на параде 9 мая РФ впервые с 2010 года продемонстрирует самолет Ил-80, который планируется применить для транспортировки верховного командования в случае ядерной войны.
- 9 мая утром спикер Владимир Путина Дмитрий Песков сообщил, что воздушная часть парада в Москве отменена из-за погоды.
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