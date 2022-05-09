Авиационную часть парада в Москве могли отменить из-за неисправности самолета "судного дня", - InformNapalm

Об этом сообщает InformNapalm .

По данным инсайдеров издания в Москве, реальной причиной отмены воздушной части парада ко Дню победы якобы стала диагностированная неисправность самолета "судного дня" - Ил-80.

"Надеемся получить больше информации из других источников", – добавили в InformNapalm.

Ожидалось, что на параде 9 мая РФ впервые с 2010 года продемонстрирует самолет Ил-80, который планируется применить для транспортировки верховного командования в случае ядерной войны.

9 мая утром спикер Владимир Путина Дмитрий Песков сообщил, что воздушная часть парада в Москве отменена из-за погоды.

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