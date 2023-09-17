Авиационная коалиция увеличивается, обучение украинских пилотов на F-16 продолжается, - Игнат

Об этом он рассказал в телемарафоне .

"Процесс продолжается. География стран, которые присоединяются к "авиационной коалиции" достаточно велика, она увеличивается и США, которые тоже присоединились к этому процессу и будут обучать пилотов, вопрос уже по этому поводу решен", - рассказал Игнат.

Военный сказал, что страны, участвующие в подготовке украинских пилотов, обеспечат и языковую подготовку и непосредственно обучение на самолетах.

"Очень много вопросов относительно где, в какой стране, сколько пилотов, сколько самолетов мы получаем. К сожалению, не можем мы сейчас так подробно отвечать на эти вопросы для работников СМИ. Поэтому просим за это прощения и понимания, потому что не каждая страна хочет особо детализировать тот процесс, который происходит у нее на территории", - подчеркнул спикер.

По словам Игната, процесс очень серьезно сдвинулся с места.

"Он и не был на месте, но он приобрел обороты, скажем так. И летчики учатся и проходят подготовку. Я думаю, об этом будут дальнейшие заявления уже от лидеров стран", - добавил Игнат.

Истребители F-16 для Украины: что известно

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16.

В то же время в Дании отметили, что поставят Украине 19 самолетов при неиспользовании их на территории РФ. Известно, что первая группа пилотов уже начала обучение на F-16 в Дании.

Нидерланды предоставят нашей стране 42 истребителя. В то же время, Норвегия предоставит Украине F-16, но точное их количество неизвестно.

Бельгия не предоставит Украине многоцелевые истребители F-16, сказал лейтенант Фредерик Гетинк 5 сентября, потому что они устарели и находятся в плохом состоянии. Такие самолеты опасны для эксплуатации.

Министр обороны Бельгии Человек Дедондер сказал 15 сентября, что шесть украинских инструкторов и четыре планировщика миссий пройдут подготовку на самолетах F-16 в Бельгии, чтобы впоследствии проводить обучение украинских пилотов.