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Авиационная коалиция будет сформирована еще в этом году, - Кулеба

16 мая, 2023 вторник
23:52
Война с Россией

Авиационная коалиция сформируется точно в этом году, а когда это произойдет – дальше все будет происходить очень быстро

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина.

Многие страны готовы сформировать авиационную коалицию для передачи самолетов Украине. Это позволит украинским военным получить новое вооружение.

По его словам, это результаты международных контактов всех работающих на дипломатическом фронте.

"Авиационная коалиция сформируется точно в этом году. Я не сомневаюсь. А когда фактически уже западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать наше небо, этот вопрос еще требует дополнительного ответа. Но когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро" - сказал Кулеба.

Он также отметил, что вопрос с самолетами решится раньше, чем ожидает украинское общество.

  • Напомним, Зеленский на саммите Совета Европы заявил , что Украине нужны истребители для создания совершенной системы ПВО.
  • 4 страны, Великобритания, Бельгия, Франция и Нидерланды договорились о создании международной коалиции истребителей для Украины, предусматривающей обучение украинских пилотов, закупку истребителей и боеприпасов.

Дмитрий Кулеба
помощь Украине
оружие для Украины
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