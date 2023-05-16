Авиационная коалиция будет сформирована еще в этом году, - Кулеба

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина.

Многие страны готовы сформировать авиационную коалицию для передачи самолетов Украине. Это позволит украинским военным получить новое вооружение.

По его словам, это результаты международных контактов всех работающих на дипломатическом фронте.

"Авиационная коалиция сформируется точно в этом году. Я не сомневаюсь. А когда фактически уже западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать наше небо, этот вопрос еще требует дополнительного ответа. Но когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро" - сказал Кулеба.

Он также отметил, что вопрос с самолетами решится раньше, чем ожидает украинское общество.