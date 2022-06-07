Об этом сообщает телеграмм-канал Aviatorshina со ссылкой на данные Минтранса РФ.

Минтранс пересмотрел свой прогноз по авиаперевозкам в 2022 году, снизив на 10% планку пассажиропотока российских авиакомпаний относительно ранее неоднократно озвученной министерством - до 90,38 млн человек. Это также ниже заданного президентом РФ ориентира у "не менее 100 млн человек".

Отметим, что эта цифра на 18,6% ниже уровня кризисного, ковидного 2021 года, когда в Россию было перевезено 111 млн пассажиров. Следовательно, если сравнить с докризисным 2019 годом, то пассажиропоток упал на 32%, что составляет более половины уровня падения, который произошел в наиболее сложный для авиации 2020 год (более 60%).

Путин на совещании по развитию авиаотрасли 31 марта также очертил конкретную планку объема внутрироссийских авиаперевозок в текущем году, который "должен, конечно, возрасти по сравнению с прошлым годом", то есть должно быть выше 87,5 млн человек.

Но Минтранс заложил в своем прогнозе наоборот снижение внутреннего пассажиропотока по сравнению с прошлым годом на 11,6% – до 77,35 млн пассажиров.

Еще более сложная ситуация с международными перевозками. Их уровень упадет до 13,03 млн, то есть почти на 44,6% по сравнению с 2021 годом.

Отметим, что, кроме Минтранса, свой прогноз по авиаперевозкам в текущем году сделали аналитики, которые оказались еще менее оптимистичными. "ВТБ Капитал" прогнозирует пассажиропоток на уровне 85-87 млн. Совладелец аэропорта Внуково и авиакомпании "Азимут" Виталий Ванцев - 70 млн. Также свою оценку по внутреннему пассажиропотоку предоставил Минтрансу анонимный авиаконсультант - 75-78,8 млн.

Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

Как рассказал совладелец аэропорта "Внуково" и авиакомпании "Азимут" Виталий Ванцев, широкомасштабная агрессия России и санкции привели к закрытию курортных направлений в Черное и Азовское море, а также в Крым, что уменьшило пассажиропоток еще на 40%, привели к банкротствам авиакомпаний и изоляции. , которая может занять 5-6 лет.

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