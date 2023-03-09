Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ .

"Первая лента по документальной трилогии Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле". В фильме раскрываются неизвестные детали уникальной воздушно-десантной спецоперации ГУР в окруженном врагом Мариуполе. 7 боевых вылетов в город Марии: каждый - как последние ", – пишет прессслужба.

После выхода защитников Мариуполя из металлургического комбината "Азовсталь" стало известно об операции украинской разведки. Пилоты ВСУ и спецназовцы ГУР совершили семь вылетов на завод. Благодаря этому бойцы смогли получать лекарства, прибыли медики, боеприпасы и оружие, а также эвакуировали раненых и погибших.

Героическим событиям посвятили фильм "Авиапрорыв на Азовсталь. Небо".

"Фильм о победе и риске, мудрости и уловках, и о безграничной любви к небу, к жизни, к Украине", - подчеркивают в пресс-службе.