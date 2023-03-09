"Авиапрорыв на Азовсталь": вышел первый фильм из документальной трилогии Артема Шевченко о ГУР
В четверг 9 марта состоялась премьера первого из документальной трилогии Артема Шевченко о ГУР "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле"
Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ .
"Первая лента по документальной трилогии Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле". В фильме раскрываются неизвестные детали уникальной воздушно-десантной спецоперации ГУР в окруженном врагом Мариуполе. 7 боевых вылетов в город Марии: каждый - как последние ", – пишет прессслужба.
После выхода защитников Мариуполя из металлургического комбината "Азовсталь" стало известно об операции украинской разведки. Пилоты ВСУ и спецназовцы ГУР совершили семь вылетов на завод. Благодаря этому бойцы смогли получать лекарства, прибыли медики, боеприпасы и оружие, а также эвакуировали раненых и погибших.
Героическим событиям посвятили фильм "Авиапрорыв на Азовсталь. Небо".
"Фильм о победе и риске, мудрости и уловках, и о безграничной любви к небу, к жизни, к Украине", - подчеркивают в пресс-службе.
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