Авианосец США прибыл в Южную Корею, несмотря на угрозы КНДР

Об этом пишет Kyodo.

Отмечается, что авианосец прибыл во время совместных учений США, Южной Кореи и Японии в международных водах юго-восточнее южнокорейского острова Чеджудо.

Недавно министерство обороны Южной Кореи сообщило, что пятидневный визит авианосца проходит в рамках соглашения между Сеулом и Вашингтоном о повышении "регулярной видимости" стратегических активов США на Корейский полуостров.

В последний раз авианосец посетил Южную Корею в сентябре 2022 года. Еще один американский атомный авианосец Nimitz также посетил порт Пусана в марте.