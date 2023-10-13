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Авианосец США прибыл в Южную Корею, несмотря на угрозы КНДР

13 октября, 2023 пятница
07:35
Мир

В четверг, 12 октября, атомный авианосец США прибыл в южнокорейский портовый город Пусан с целью продемонстрировать свою силу в ответ на ядерные и ракетные угрозы КНДР

Об этом пишет Kyodo.

Отмечается, что авианосец прибыл во время совместных учений США, Южной Кореи и Японии в международных водах юго-восточнее южнокорейского острова Чеджудо.

Недавно министерство обороны Южной Кореи сообщило, что пятидневный визит авианосца проходит в рамках соглашения между Сеулом и Вашингтоном о повышении "регулярной видимости" стратегических активов США на Корейский полуостров.

В последний раз авианосец посетил Южную Корею в сентябре 2022 года. Еще один американский атомный авианосец Nimitz также посетил порт Пусана в марте.

  • В ночь с 10 на 11 октября авианосец ВС США "Джеральд Форд" прибыл на восточные берега Средиземноморья.
КНДР
Южная Корея
США
Военные новости
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