Авиакомпаниям Украины предлагают выплатить 104 млн грн за эвакуационные рейсы во время COVID-пандемии в 2020 году
Министерство инфраструктуры подало на рассмотрение Кабинета Министров проект постановления о выплате украинским авиакомпаниями 104 млн грн компенсаций за осуществление эвакуационных рейсов в период пандемии COVID-19 2020 года
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.
"Мы уже внесли этот документ в Кабмин и рассчитываем на его принятие. Там 104 млн грн – это вся сумма, которую должно (авиаперевозчикам – ред.) государство с прошлого года. И сейчас, если не ошибаюсь, нам удалось наконец-то снять все вопросы, которые имело Министерство финансов", - сообщил министр.
Он выразил надежду, что все средства выплатят в течение нескольких недель после принятия решения Кабмином.
Согласно тексту проекта, для получения бюджетных средств украинские авиаперевозчики должны до 10 декабря 2021 года направить в Мининфраструктуру заявку и подтверждающие документы с расчетами об осуществлении пустого международного рейса из Украины и ущерб, который они понесли за соответствующий рейс.
"На основании поданных заявок Мининфраструктуры в течение десяти дней приказом утверждает распределение бюджетных средств и в пределах имеющихся бюджетных ассигнований производит расчеты с авиаперевозчиком по компенсации расходов", - говорится в документе.
Однако, если у авиаперевозчика есть задолженность перед "Украэрорухом", по аэропортовому обслуживанию в международных аэропортах "Борисполь" и "Львов" им. Данила Галицкого, по государственному собранию в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиадеятельность и участие Украины в международных авиаорганизациях бюджетные средства, которые ему компенсировать компенсировано, могут быть направлены только на погашение задолженности до конца текущего бюджетного года.
- Напомним, украинские авиакомпании, которые не будут платить за аэронавигационные услуги государственного предприятия Украэрорух, с 1 ноября потеряли право на полеты в Европу.
- Согласно данным "Укрэроруха", количество полетов над Украиной за октябрь достигло почти 84% от докризисного показателя.
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