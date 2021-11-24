Авиакомпаниям Украины предлагают выплатить 104 млн грн за эвакуационные рейсы во время COVID-пандемии в 2020 году

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.



"Мы уже внесли этот документ в Кабмин и рассчитываем на его принятие. Там 104 млн грн – это вся сумма, которую должно (авиаперевозчикам – ред.) государство с прошлого года. И сейчас, если не ошибаюсь, нам удалось наконец-то снять все вопросы, которые имело Министерство финансов", - сообщил министр.



Он выразил надежду, что все средства выплатят в течение нескольких недель после принятия решения Кабмином.



Согласно тексту проекта, для получения бюджетных средств украинские авиаперевозчики должны до 10 декабря 2021 года направить в Мининфраструктуру заявку и подтверждающие документы с расчетами об осуществлении пустого международного рейса из Украины и ущерб, который они понесли за соответствующий рейс.



"На основании поданных заявок Мининфраструктуры в течение десяти дней приказом утверждает распределение бюджетных средств и в пределах имеющихся бюджетных ассигнований производит расчеты с авиаперевозчиком по компенсации расходов", - говорится в документе.



Однако, если у авиаперевозчика есть задолженность перед "Украэрорухом", по аэропортовому обслуживанию в международных аэропортах "Борисполь" и "Львов" им. Данила Галицкого, по государственному собранию в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиадеятельность и участие Украины в международных авиаорганизациях бюджетные средства, которые ему компенсировать компенсировано, могут быть направлены только на погашение задолженности до конца текущего бюджетного года.

Напомним, украинские авиакомпании, которые не будут платить за аэронавигационные услуги государственного предприятия Украэрорух, с 1 ноября потеряли право на полеты в Европу.

Согласно данным "Укрэроруха", количество полетов над Украиной за октябрь достигло почти 84% от докризисного показателя.