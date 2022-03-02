Авиакомпания Wizz Air предоставляет для украинских беженцев 100 тыс. бесплатных билетов на рейсы из соседних государств
В марте авиакомпания Wizz Air предоставляет 100 тыс. бесплатных мест для украинских беженцев, вылетающих из Польши, Словакии, Румынии и Венгрии
Об этом сообщила пресс-служба Wizz Air.
"Wizz Air обязуется помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни находилось. ???????? Поэтому мы предоставляем 100 тыс. бесплатных мест на коротких рейсах, вылетающих из соседних с Украиной стран (Польша, Словакия, Венгрия и Румыния) в марте", - говорится в заявлении.
Также в компании отметили, что многие уже начали переезжать и могут находиться в других странах.
"Поэтому на всех других рейсах мы предлагаем (стоимость билета, - ред.) €29,99 и €69,99.
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