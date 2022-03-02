Авиакомпания Wizz Air предоставляет для украинских беженцев 100 тыс. бесплатных билетов на рейсы из соседних государств

Об этом сообщила пресс-служба Wizz Air.



"Wizz Air обязуется помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни находилось. ???????? Поэтому мы предоставляем 100 тыс. бесплатных мест на коротких рейсах, вылетающих из соседних с Украиной стран (Польша, Словакия, Венгрия и Румыния) в марте", - говорится в заявлении.



Также в компании отметили, что многие уже начали переезжать и могут находиться в других странах.



"Поэтому на всех других рейсах мы предлагаем (стоимость билета, - ред.) €29,99 и €69,99.

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