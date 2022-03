Авиакомпания SkyUp совершила 8 эвакуационных рейсов в Израиль – вывезли 1248 украинцев

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp Airlines, информирует Еспресо.TV

"С 6 по 17 марта 2022 года компания выполнила 8 рейсов, которые позволили 1248 украинцам эвакуироваться в Израиль по программе репатриации. Вместе с нашими пассажирами в Израиль отправились и их домашние питомцы: всего было транспортировано рекордное для компании количество животных – 83", - говорится. в уведомлении перевозчика.

Рейсы состоялись в сотрудничестве с организацией The International Fellowship of Christians and Jews и при поддержке Посольства Украины в Республике Молдова, посла Марка Шевченко и советника посольства в Молдове Сергея Гуменюка.

Авиакомпания заявляет, что и дальше будет искать варианты для ведения операционной деятельности и помощи гражданам Украины. В частности, запланированы вылеты по этому же маршруту еще для 1500 украинцев.

Напомним, авиакомпания SkyUp, чтобы выжить и платить налоги, предлагает свои самолеты в мокрый лизинг перевозчикам, не летающим в Россию и Беларусь.

Первыми результатами активного поиска вариантов продолжения работы стали рейсы с грузом из Израиля. Было перевезено 16 тонн, а запланировано еще 46 тонн.

