Авиакомпания SkyUp помогает Air Moldova возобновить рейсы из Кишинева

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

"Между авиакомпаниями SkyUp и Air Moldova действует рамочное соглашение по мокрому лизингу. По его условиям SkyUp может предоставлять молдавской авиакомпании борта в случае необходимости, наличия свободных мощностей и с учетом действующих ограничений. В связи с этим текущий объем сотрудничества не четко формализованным и значительно зависит от потребностей партнеров. Сейчас в рамках этого соглашения привлечен один самолет авиакомпании SkyUp", – сообщили в SkyUp.

Отметим, что согласно условиям аренды в форме "мокрого лизинга" авиакомпании предоставляют заказчику самолеты вместе с экипажем и обслуживанием.