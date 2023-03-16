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Авиакомпания SkyUp помогает Air Moldova возобновить рейсы из Кишинева

16 мартa, 2023 четверг
02:14
Экономика

Украинская авиакомпания предоставила молдавскому перевозчику свои самолеты и экипажи для выполнения рейсов после того, как у Air Moldova возникли проблемы с арендованными бортами.

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

"Между авиакомпаниями SkyUp и Air Moldova действует рамочное соглашение по мокрому лизингу. По его условиям SkyUp может предоставлять молдавской авиакомпании борта в случае необходимости, наличия свободных мощностей и с учетом действующих ограничений. В связи с этим текущий объем сотрудничества не четко формализованным и значительно зависит от потребностей партнеров. Сейчас в рамках этого соглашения привлечен один самолет авиакомпании SkyUp", – сообщили в SkyUp.

Отметим, что согласно условиям аренды в форме "мокрого лизинга" авиакомпании предоставляют заказчику самолеты вместе с экипажем и обслуживанием.

  • Напомним, в начале марта у Air Moldova начались проблемы с самолетами. Компания "в связи с операционными трудностями" отменила ряд рейсов, в частности в Прагу, Париж, Лондон, Стамбул и Тбилиси, запланированные на 2 и 3 марта. Эксперты отмечают, что под "операционными трудностями" подразумевается, скорее всего, запрет лизингодателей использовать самолеты для полетов из/в Молдову из-за нестабильности ситуации в стране, или задолженность авиакомпании за аренду воздушных судов.
  • Также в конце февраля стало известно, что один из крупнейших европейских лоукостеров WizzAir с 14 марта приостановит полеты из и в аэропорт Кишинева, ввиду рисков, вызванных попаданием российских ракет в воздушное пространство Молдовы и опасностью агрессии РФ на Молдову.
  • 28 февраля в правительстве Молдовы сообщили , что руководство крупнейшего лоукостера в Европе Ryanair готово запустить авиарейсы из аэропорта Кишинева после того, как об уходе из аэропорта объявил WizzAir.

Молдова
SkyUp
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