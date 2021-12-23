Авиакомпания Ryanair временно отменила ряд рейсов из Украины
На январь 2022 года авиакомпания Ryanair прекратила 17 рейсов из Украины
Об этом сообщили в Телеграмм-канале авиаперевозчика.
Да, в январе 2022 года не будет таких рейсов:
- Киев – Быдгощ с 10 по 31 января;
- Киев – Мальта с 10 по 31 января;
- Львов – Бари с 10 по 31 января;
- Львов – Палермо с 10 по 31 января;
- Львов – Пиза с 10 по 31 января;
- Львов – Турин с 10 по 31 января;
- Львов – Манчестер с 10 по 31 января;
- Львов – Братислава с 10 по 31 января;
- Харьков – Вильнюс с 6 по 31 января;
- Харьков – Варшава с 6 по 31 января;
- Харьков – Краков с 6 по 31 января;
- Харьков – Познань с 6 по 31 января;
- Харьков – Будапешт с 6 по 31 января;
- Харьков – Милан с 6 по 31 января;
- Одесса – Катовице с 10 по 31 января;
- Одесса – Болонья с 10 по 31 января;
- Одесса – Барселона с 10 по 31 января.
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