Авиакомпания Ryanair временно отменила ряд рейсов из Украины

Об этом сообщили в Телеграмм-канале авиаперевозчика.



Да, в январе 2022 года не будет таких рейсов:

Киев – Быдгощ с 10 по 31 января;

Киев – Мальта с 10 по 31 января;

Львов – Бари с 10 по 31 января;

Львов – Палермо с 10 по 31 января;

Львов – Пиза с 10 по 31 января;

Львов – Турин с 10 по 31 января;

Львов – Манчестер с 10 по 31 января;

Львов – Братислава с 10 по 31 января;

Харьков – Вильнюс с 6 по 31 января;

Харьков – Варшава с 6 по 31 января;

Харьков – Краков с 6 по 31 января;

Харьков – Познань с 6 по 31 января;

Харьков – Будапешт с 6 по 31 января;

Харьков – Милан с 6 по 31 января;

Одесса – Катовице с 10 по 31 января;

Одесса – Болонья с 10 по 31 января;

Одесса – Барселона с 10 по 31 января.

Причины отмены рейсов в авиакомпании не уточнены.

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