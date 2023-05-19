Авиакомпания "Новой почты" совершила свой первый рейс из Латвии в Польшу
Авиакомпания Supernova Airlines, принадлежащая "Новой почте", на этой неделе выполнила свой первый авиарейс по маршруту Рига – Жешув – Рига
Об этом 19 мая сообщила пресс-служба компании.
На этой неделе самолет доставил 7 тонн международных посылок клиентов компании из международного аэропорта Риги в польский Жешув. Затем посылки грузовиками отправили в Украину.
"Первый рейс был выполнен в кооперации с латвийской авиакомпанией "RAF-Avia" на самолете ATR 72. Supernova Airlines планирует выполнять рейс по этому маршруту дважды в неделю - каждый вторник и четверг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиакомпания Supernova Airlines была создана в 2021 году, а в январе 2023 стала первой украинской компанией, которая получила сертификат эксплуатанта во время полномасштабной войны.
- Напомним, что мобильное приложение и сервис авторизации Новой почты снова заработали после технического сбоя 18 мая. Приложение и сервис авторизации снова доступны.
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