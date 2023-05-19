Об этом 19 мая сообщила пресс-служба компании.

На этой неделе самолет доставил 7 тонн международных посылок клиентов компании из международного аэропорта Риги в польский Жешув. Затем посылки грузовиками отправили в Украину.

"Первый рейс был выполнен в кооперации с латвийской авиакомпанией "RAF-Avia" на самолете ATR 72. Supernova Airlines планирует выполнять рейс по этому маршруту дважды в неделю - каждый вторник и четверг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания Supernova Airlines была создана в 2021 году, а в январе 2023 стала первой украинской компанией, которая получила сертификат эксплуатанта во время полномасштабной войны.