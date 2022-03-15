Авиакомпания Korean Air приостанавливает пассажирские и грузовые перевозки в Москву

Об этом представители компании сообщили в комментарии CNN.



В частности, Korean Air заявила, что также изменяет маршруты своих рейсов, чтобы избежать российского воздушного пространства, ссылаясь на "эксплуатационные проблемы и проблемы безопасности".



Рейсы из Сеула в Европу будут перенаправлены в Китай, Казахстан и Турцию, что увеличит время полета до двух часов 45 минут.



Рейсы из восточных районов Северной Америки в Сеул будут перенаправлены через Аляску и Тихий океан, что добавит около двух часов для некоторых рейсов.

Напомним, что казахстанская компания Air Astana прекратила все полеты в Россию.

Аэрофлот заявил о прекращении осуществления зарубежных рейсов по всем направлениям, кроме Минска.