Авиакомпания Korean Air приостанавливает пассажирские и грузовые перевозки в Москву
Авиакомпания Korean Air временно приостанавливает все пассажирские и грузовые перевозки в Москву и Владивосток
Об этом представители компании сообщили в комментарии CNN.
В частности, Korean Air заявила, что также изменяет маршруты своих рейсов, чтобы избежать российского воздушного пространства, ссылаясь на "эксплуатационные проблемы и проблемы безопасности".
Рейсы из Сеула в Европу будут перенаправлены в Китай, Казахстан и Турцию, что увеличит время полета до двух часов 45 минут.
Рейсы из восточных районов Северной Америки в Сеул будут перенаправлены через Аляску и Тихий океан, что добавит около двух часов для некоторых рейсов.
- Напомним, что казахстанская компания Air Astana прекратила все полеты в Россию.
- Аэрофлот заявил о прекращении осуществления зарубежных рейсов по всем направлениям, кроме Минска.
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