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Авиакомпания "Эль Аль" впервые выполнит рейс в шаббат, чтобы доставить резервистов в Израиль

12 октября, 2023 четверг
19:30
Война в Израиле

Израильская авиакомпания "Эль Аль" впервые с 1982 года выполнит рейс в шаббат, чтобы доставить в страну резервистов

Об этом пишет The Times of Israel.

Резервистов бесплатно перевезут из Нью-Йорка и Бангкока 14 октября на двух самолетах Boeing 787. Расходы на перелет возьмут на себя сама авиакомпания и крупные финансовые учреждения США. Какие учреждения компания не уточнила.

Как пишет издание, в "Эль Аль" также подчеркнули, что получили галахическое одобрение на совершение полетов в шаббат, поскольку спасательные перелеты соответствуют принципу в иудейском праве, согласно которому сохранение жизни превосходит почти все другие религиозные требования.

С начала боевых действий многие международные авиакомпании прекратили выполнение рейсов в Израиль. В связи с этим находящиеся за рубежом израильские резервисты начали создавать группы в соцсетях для организации возвращения в страну чартерными рейсами.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отмечает необходимость гуманитарного коридора в сектор Газа и освобождение всех заложников.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив, чтобы встретиться с израильскими и палестинскими лидерами.

12 октября сирийские СМИ заявили , что Израиль ударил по аэропортам в Алеппо и Дамаске.

Общество
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