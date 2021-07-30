Авиакомпания airBaltic в августе увеличит количество рейсов "Киев - Рига"
Латвийская авиакомпания airBaltic с 11 августа увеличит количество рейсов из Киева в Ригу
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Отныне компания будет осуществлять два рейса в день между городами.
Все полеты airBaltic выполняются на современных самолетах Airbus A220-300.
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На сегодняшний день airBaltic предлагает прямые рейсы в Ригу из Киева, Львова и Одессы.
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