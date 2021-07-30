Авиакомпания airBaltic в августе увеличит количество рейсов "Киев - Рига"

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Отныне компания будет осуществлять два рейса в день между городами.

Все полеты airBaltic выполняются на современных самолетах Airbus A220-300.



Читайте также: В августе Ryanair и SkyUp запустят ряд новых авиарейсов из Львова

На сегодняшний день airBaltic предлагает прямые рейсы в Ригу из Киева, Львова и Одессы.