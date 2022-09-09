Авиакомпания Air Moldova возобновит рейсы в Москву

Об этом сообщили на сайте компании Air Moldova.

Такое решение, как заявляют в авиакомпании, приняли по просьбе многих граждан Республики Молдова вернуться домой или встретиться со своими семьями. Второй причиной стало требование пассажиров использовать билеты, приобретенные еще во время пандемии после закрытия воздушного пространства в феврале.

Пассажиры за этот период столкнулись с рядом трудностей, например повторная покупка билетов по повышенной цене, больше времени на дорогу, полеты с пересадками, - говорят в авиакомпании. В частности, проблемой стали перелеты по поводу медицинского лечения.

"Восстановление авиасообщения с Российской Федерацией – это ответ на требования наших граждан", – пишут на сайте компании.

19 августа сообщили , что есть возможность возобновить авиасообщение в одном из аэропортов Украины.