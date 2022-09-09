Авиакомпания Air Moldova возобновит рейсы в Москву
С 1 октября авиакомпания Air Moldova возобновит авиасообщение с РФ
Об этом сообщили на сайте компании Air Moldova.
Такое решение, как заявляют в авиакомпании, приняли по просьбе многих граждан Республики Молдова вернуться домой или встретиться со своими семьями. Второй причиной стало требование пассажиров использовать билеты, приобретенные еще во время пандемии после закрытия воздушного пространства в феврале.
Пассажиры за этот период столкнулись с рядом трудностей, например повторная покупка билетов по повышенной цене, больше времени на дорогу, полеты с пересадками, - говорят в авиакомпании. В частности, проблемой стали перелеты по поводу медицинского лечения.
"Восстановление авиасообщения с Российской Федерацией – это ответ на требования наших граждан", – пишут на сайте компании.
- 19 августа сообщили , что есть возможность возобновить авиасообщение в одном из аэропортов Украины.
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