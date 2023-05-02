Об этом авиакомпания сообщила на своей фейсбук-странице.

"Сегодня авиакомпания подала в суд ходатайство об одобрении ускоренной реструктуризации компании, являющейся планом действий, целью которого является избежание банкротства авиакомпании, решение имеющихся проблем и принятие инвестиций", - сообщает Air Moldova.

Перевозчик объявляет, что процедура реструктуризации есть решение, определенное компанией, которое позволит использовать внешние инвестиции исключительно для развития компании, чтобы позже были выплачены действующие долги.

В компании утверждают, что после принятия судом ходатайство об ускоренной реструктуризации Air Moldova возобновит полеты и продажу билетов.

"Таким образом, до решения по принятию или отклонению запроса компания приостанавливает выполнение рейсов и продажу билетов, начиная со 2 мая 2023 года. Возобновление деятельности будет возможно в течение 3 дней с момента решения суда", – отмечает Air Moldova.