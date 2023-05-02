Авиакомпания Air Moldova остановила работу: пытается избежать банкротства путем реструктуризации
Air Moldova сообщает, что с сегодняшнего дня, 2 мая, останавливает все рейсы и прекращает продажу билетов до решения суда о реструктуризации во избежание банкротства.
Об этом авиакомпания сообщила на своей фейсбук-странице.
"Сегодня авиакомпания подала в суд ходатайство об одобрении ускоренной реструктуризации компании, являющейся планом действий, целью которого является избежание банкротства авиакомпании, решение имеющихся проблем и принятие инвестиций", - сообщает Air Moldova.
Перевозчик объявляет, что процедура реструктуризации есть решение, определенное компанией, которое позволит использовать внешние инвестиции исключительно для развития компании, чтобы позже были выплачены действующие долги.
В компании утверждают, что после принятия судом ходатайство об ускоренной реструктуризации Air Moldova возобновит полеты и продажу билетов.
"Таким образом, до решения по принятию или отклонению запроса компания приостанавливает выполнение рейсов и продажу билетов, начиная со 2 мая 2023 года. Возобновление деятельности будет возможно в течение 3 дней с момента решения суда", – отмечает Air Moldova.
- Напомним, 2 марта Air Moldova сообщила , что "в связи с операционными трудностями" отменила рейсы в Прагу, Париж, Лондон, Стамбул и Тбилиси, запланированные на 2 и 3 марта. Эксперты отмечают, что под "операционными трудностями" подразумевается, скорее всего, запрет лизингодателей использовать самолеты для полетов из/в Молдову из-за нестабильности ситуации в стране, или задолженность авиакомпании за аренду воздушных судов.
- 7 марта главный авиаперевозчик Молдовы продолжил отмену и уменьшение численности рейсов из/в Кишинев.
- 16 марта стало известно, что украинская авиакомпания SkyUp помогает Air Moldova возобновить рейсы из Кишинева.
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