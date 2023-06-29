Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, сообщает Reuters.

"Партнеры договорились подумать о поэтапном увеличении количества коммерческих авиарейсов между Соединенными Штатами и Китаем", - отметил Критенбринк.

По его словам, к вспышке пандемии коронавируса между США и Китаем было около 350 авиарейсов еженедельно, тогда как сейчас выполняется всего 24 в неделю.

"Думаю, мы можем улучшить", – отметил он.

Он также заявил, что стороны достигли согласия об увеличении количества авиаперелетов во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в этом месяце в рамках более широкой договоренности стабилизировать американо-китайские отношения.

Критенбринк также привлек внимание к значительному дисбалансу в количестве китайских студентов в США и американских студентов в Китае. По его словам, сейчас в США учится около 300 тысяч китайских студентов, в то время как в университетах Китая получают образование только 350 американских студентов.