Авиакомпании США и Китая будут увеличивать пассажиропоток, сократившийся во время пандемии
США и Китай намерены существенно увеличить количество коммерческих авиарейсов, чтобы удовлетворить запросы потребителей после пандемии
Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, сообщает Reuters.
"Партнеры договорились подумать о поэтапном увеличении количества коммерческих авиарейсов между Соединенными Штатами и Китаем", - отметил Критенбринк.
По его словам, к вспышке пандемии коронавируса между США и Китаем было около 350 авиарейсов еженедельно, тогда как сейчас выполняется всего 24 в неделю.
"Думаю, мы можем улучшить", – отметил он.
Он также заявил, что стороны достигли согласия об увеличении количества авиаперелетов во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в этом месяце в рамках более широкой договоренности стабилизировать американо-китайские отношения.
Критенбринк также привлек внимание к значительному дисбалансу в количестве китайских студентов в США и американских студентов в Китае. По его словам, сейчас в США учится около 300 тысяч китайских студентов, в то время как в университетах Китая получают образование только 350 американских студентов.
- Напомним, 19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Обсудили сотрудничество и содействие глобальному миру. Джо Байден считает, что отношения между Соединенными Штатами и КНР находятся на " правильном пути ", а поездка госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин привела к прогрессу.
- Комментируя реакцию главы Китая на избиение американцами китайского разведывательного шара, Байден заявил , что Си Цзиньпин не знал, что пуля была над территорией США и "это большое смущение для диктаторов, когда они не знают, что происходит". В МИД КНР назвали слова Байдена "чрезвычайно абсурдными" и "безответственными". Впоследствии президент США отказался забрать свои слова назад и тем более извиняться.
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