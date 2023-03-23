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Авиакомпании РФ в 2022 году снизили перевозку грузов почти на 60%

23 мартa, 2023 четверг
22:30
Экономика

Российские авиакомпании в 2022 году снизили перевозку грузов почти на 60%, до примерно 600 тыс. тонн – это уровень 20-летней давности

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росавиации.

Такая ситуация возникла из-за международных санкций, которые ограничили доступ российских грузоперевозчиков на зарубежные рынки и привели к рискам арестов их самолетов. Так, до сих пор полеты не возобновил лидер российского грузового авиасектора – компания AirBridgeCargo (в 2021 году входила в ТОП-15 крупнейших грузовых авиакомпаний мира).

Перспективы российской грузовой авиации напрямую связаны с нормализацией международных отношений и сейчас просматриваются плохо, считают эксперты. К рекордным объемам 2021 года (тогда авиакомпании перевезли 1,48 млн т) возврат состоится в лучшем случае ближе к 2030 году, считает гендиректор INFOLine-аналитики Михаил Бурмистров.

  • Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
  • 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
  • 1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.
  • С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.
  • В середине марта стало известно, что Турция по требованию США прекратила заправку и обслуживание самолетов Boeing из России и Белоруссии.
санкции против России
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