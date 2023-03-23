Авиакомпании РФ в 2022 году снизили перевозку грузов почти на 60%

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росавиации.

Такая ситуация возникла из-за международных санкций, которые ограничили доступ российских грузоперевозчиков на зарубежные рынки и привели к рискам арестов их самолетов. Так, до сих пор полеты не возобновил лидер российского грузового авиасектора – компания AirBridgeCargo (в 2021 году входила в ТОП-15 крупнейших грузовых авиакомпаний мира).

Перспективы российской грузовой авиации напрямую связаны с нормализацией международных отношений и сейчас просматриваются плохо, считают эксперты. К рекордным объемам 2021 года (тогда авиакомпании перевезли 1,48 млн т) возврат состоится в лучшем случае ближе к 2030 году, считает гендиректор INFOLine-аналитики Михаил Бурмистров.