Авиакомпании РФ из-за санкций вынуждены ремонтировать самолеты в Иране

Об этом сообщает профильный телеграмм-канал "Авиаторщина".

5 апреля первый Airbus A330 перелетел из Шереметьево в Тегеран. Там он встал на техническое обслуживание для замены стоек шасси. Самолет в Иране обслужат техспециалисты авиакомпании Mahan Air.

В России с Ираном подписано соглашение об экспорте в РФ деталей и оборудования для самолетов, а также техобслуживании и ремонте воздушных судов российских авиакомпаний в иранских ремонтных центрах. Об этом стало известно в июле 2022 года.

Издание отмечает, что этот самолет еще в сентябре встал на хранение. Через шесть месяцев, 19 марта, борт выполнил разовый (чартерный) рейс в Иркутск.

Также эксперты сообщают, что Иран намерен овладеть ремонтом двигателей для российских самолетов Superjet 100.

Россия уже отправила в Иран российско-французский двигатель SaM-146 самолета Superjet 100, чтобы там его разобрали и попытались освоить капитальный ремонт.

SaM-146 требует капремонта после 2–4 тысяч часов налета. До санкций он выполнялся в два этапа: в России и во Франции, где производился ремонт самой сложной, так называемой горячей части двигателя (газогенератора).

Весной 2022 года из-за санок ЕС производитель SaM-146 прекратил поставки и поддержку своих силовых установок в России, ремонт, а также поставки в РФ запчастей и расходных материалов.

Глава ОАК Юрий Слюсарь в начале февраля рассказывал, что российские авиакомпании хотят, чтобы в России научились делать капитальный ремонт SaM146. По его словам, сейчас над освоением горячей части трудятся российские специалисты.

В парках авиакомпаний России сейчас насчитывается более 160 Superjet 100, то есть свыше 320 SaM146 плюс резерв из нескольких десятков двигателей. Замена на SSJ-100 российско-французских силовых установок на российские ПД-8 пока не предусмотрена из-за экономической нецелесообразности.