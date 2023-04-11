Авиакомпании РФ из-за санкций вынуждены ремонтировать самолеты в Иране
Аэрофлот уже отправил в Иран свой первый Airbus A330, также в Иран полетел двигатель из самолета Superjet 100, ранее обслуживавшегося во Франции.
Об этом сообщает профильный телеграмм-канал "Авиаторщина".
5 апреля первый Airbus A330 перелетел из Шереметьево в Тегеран. Там он встал на техническое обслуживание для замены стоек шасси. Самолет в Иране обслужат техспециалисты авиакомпании Mahan Air.
В России с Ираном подписано соглашение об экспорте в РФ деталей и оборудования для самолетов, а также техобслуживании и ремонте воздушных судов российских авиакомпаний в иранских ремонтных центрах. Об этом стало известно в июле 2022 года.
Издание отмечает, что этот самолет еще в сентябре встал на хранение. Через шесть месяцев, 19 марта, борт выполнил разовый (чартерный) рейс в Иркутск.
Также эксперты сообщают, что Иран намерен овладеть ремонтом двигателей для российских самолетов Superjet 100.
Россия уже отправила в Иран российско-французский двигатель SaM-146 самолета Superjet 100, чтобы там его разобрали и попытались освоить капитальный ремонт.
SaM-146 требует капремонта после 2–4 тысяч часов налета. До санкций он выполнялся в два этапа: в России и во Франции, где производился ремонт самой сложной, так называемой горячей части двигателя (газогенератора).
Весной 2022 года из-за санок ЕС производитель SaM-146 прекратил поставки и поддержку своих силовых установок в России, ремонт, а также поставки в РФ запчастей и расходных материалов.
Глава ОАК Юрий Слюсарь в начале февраля рассказывал, что российские авиакомпании хотят, чтобы в России научились делать капитальный ремонт SaM146. По его словам, сейчас над освоением горячей части трудятся российские специалисты.
В парках авиакомпаний России сейчас насчитывается более 160 Superjet 100, то есть свыше 320 SaM146 плюс резерв из нескольких десятков двигателей. Замена на SSJ-100 российско-французских силовых установок на российские ПД-8 пока не предусмотрена из-за экономической нецелесообразности.
- Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
- 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
- 1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.
- С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.
- В середине марта стало известно, что Турция по требованию США может прекратить заправку и обслуживание самолетов Boeing из России и Белоруссии.
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