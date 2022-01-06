Авиакомпании отменяют рейсы в Алматы на фоне протестов

Об этом сообщает Reuters.



По информации издания, в среду рейсы в Алматы отменили ближневосточные авиаперевозчики flydubai, Air Arabia и Jazeera Airways.



Как передает eTurbonews, российский "Аэрофлот", белорусская компания "Белавиа" и ряд других авиакомпаний также отменили полеты в Алматы в среду, 5 января.



Спикер flydubai сообщил, что авиакомпания отменила два обратных рейса Дубай-Алматы, запланированные на четверг, из-за "ситуации на земле".



На сайте Air Arabia упразднены обратные рейсы Шарджа-Алматы, запланированные на четверг.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

5 января крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь.

На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения.

Участники протестов захватили аэропорт Алматы, его работа приостановлена.