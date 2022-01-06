Авиакомпании отменяют рейсы в Алматы на фоне протестов
Международные авиакомпании начали отменять рейсы в Алматы на фоне протетсов в Казахстане
Об этом сообщает Reuters.
По информации издания, в среду рейсы в Алматы отменили ближневосточные авиаперевозчики flydubai, Air Arabia и Jazeera Airways.
Как передает eTurbonews, российский "Аэрофлот", белорусская компания "Белавиа" и ряд других авиакомпаний также отменили полеты в Алматы в среду, 5 января.
Спикер flydubai сообщил, что авиакомпания отменила два обратных рейса Дубай-Алматы, запланированные на четверг, из-за "ситуации на земле".
На сайте Air Arabia упразднены обратные рейсы Шарджа-Алматы, запланированные на четверг.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 5 января крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь.
- На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения.
- Участники протестов захватили аэропорт Алматы, его работа приостановлена.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.37
Покупка 27.37Продажа 27.64
-
EUR
Покупка 30.77Продажа 31.23
- Актуальное
- Важное