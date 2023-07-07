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Авиакомпании Латвии получили разрешение на прямые рейсы в США

7 июля, 2023 пятница
18:21
Экономика airBaltic

Федеральное управление гражданской авиации США позволило латвийским авиалиниям совершать прямые коммерческие рейсы в Соединенные Штаты

Об этом сообщает LSM.

Отмечается, что американский регулятор присвоил Латвии рейтинг первой категории после более чем полугода проверок на соответствие нормативных актов ее гражданской авиации стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Наши авиакомпании не имели права летать в США. Мы также не могли сотрудничать с американскими компаниями. Эта категория полезна и для инвестиций, поскольку у базирующихся в стране первой категории предприятий более благоприятные условия", - заявил глава Латвийского агентства гражданской авиации (CAA) ) Марис Городцовс.

Тем временем глава Air Baltic Мартин Гаусс назвал получение Латвией разрешения на прямое авиасообщение с США "большим достижением", поскольку теперь "каждая латвийская авиакомпания может выполнять прямые рейсы в Соединенные Штаты и обратно".

"Это важно не только для нас, но и открывает возможность для граждан США поскорее добраться до стран Балтии через Рижский аэропорт", – резюмировал он.

Отметим, что авиакомпания Air Baltic является одной из лучших в Европе, а аэропорт Риги – одним из ключевых транзитных пунктов в странах Балтии. Авиакомпания в свое время активно летала в Украину, предлагая удобные транзитные рейсы по всему миру.

  • Напомним, 11 апреля Украэрорух в ответ на прогноз Евроконтроля рассказал, когда возможно возобновление пассажирских рейсов из/в Украину.
  • В середине февраля и конце апреля Украэрорух получил два транша международной помощи от Евроконтроля из Аэронавигационного фонда солидарности на поддержание квалификации персонала и операционные расходы.

Латвия
США
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