Об этом заявил редактор проекта "Наши деньги" Юрий Николов в эфире Еспресо.

"Дело в том, что этот вертолет был из той партии вертолетов, от которых несколько лет назад отказалась Норвегия, которая их использовала для перевозки буровиков на свои буровые платформы в море. Один из них попал в аварию из-за заводского брака. Вертолет упал, разбился. Погибли 13 человек", - подчеркнул он.

По словам редактора проекта "Наши деньги", после авиакатастрофы Норвегия отказалась от всей партии этих вертолетов. Покупать новые вертолеты этой марки не стала Польша. Тогда их законтрактовала Украина.

"Да, конечно, они прошли восстановительный ремонт перед поставкой в Украину. Но репутация этой модели, я так понимаю, была не лучше, поскольку, как я уже выяснил впоследствии, в еще нескольких странах были аварии из-за заводского брака с этими вертолетами" , – заметил Юрий Николов.

18 января, вблизи детского сада в Броварах упал вертолет , после трагедии идентифицировали 14 погибших, среди которых - руководство Министерства внутренних дел Украины

Ряд стран выразили соболезнования украинскому народу из-за трагедии с вертолетом в Броварах, в которой погибло руководство МВД и дети.

По состоянию на 19 января в больницах остаются 16 человек, в том числе шестеро детей , пострадавших в результате падения вертолета в Броварах 18 января.

По состоянию на 19 января в больницах остаются 16 человек, в том числе шестеро детей , пострадавших в результате падения вертолета в Броварах 18 января. 20 января правительство создало комиссию по расследованию авиакатастрофы в Броварах.

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