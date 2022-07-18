Авиакатастрофа украинского Ан-12 в Греции: найдены тела восьми членов экипажа

Об этом сообщает Греческая корпорация телерадиовещания (ERT).

В Греции извлекли из-под обломков самолета тела всех восьми погибших членов экипажа Ан-12, разбившегося в ночь на 17 июля к западу от аэропорта Кавалы на северо-востоке Греции. Самолет выполнял рейс из аэропорта "Константин Великий" близ Ниша в Сербии в столицу Иордании - Амману и потерпел крушение возле города Кавала в Греции.

В публикации отмечается, что операция по выявлению погибших на месте крушения Ан-12 завершена. Тела украинского экипажа отправили на судебно-медицинскую экспертизу в больницу Комотини, а затем передадут дипломатическим представителям Украины в Греции.

Греки беспокоились, что самолет мог перевозить токсичные вещества. Однако на месте аварии никаких опасных или ядовитых веществ не обнаружили. Это подчеркнул мэр Пангео Филиппос Анастасиадис.

Все члены экипажа Ан-12, потерпевшего авиакатастрофы в Греции, были гражданами Украины

В Греции разбился украинский самолет "Антонов", следовавший из Сербии в Иорданию

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb