Авиакатастрофа украинского Ан-12 в Греции: найдены тела восьми членов экипажа
В Греции обнаружили тела погибшего экипажа Ан-12, которые после судебно-медицинской экспертизы передадут дипломатическим представителям Украины
Об этом сообщает Греческая корпорация телерадиовещания (ERT).
В Греции извлекли из-под обломков самолета тела всех восьми погибших членов экипажа Ан-12, разбившегося в ночь на 17 июля к западу от аэропорта Кавалы на северо-востоке Греции. Самолет выполнял рейс из аэропорта "Константин Великий" близ Ниша в Сербии в столицу Иордании - Амману и потерпел крушение возле города Кавала в Греции.
В публикации отмечается, что операция по выявлению погибших на месте крушения Ан-12 завершена. Тела украинского экипажа отправили на судебно-медицинскую экспертизу в больницу Комотини, а затем передадут дипломатическим представителям Украины в Греции.
Греки беспокоились, что самолет мог перевозить токсичные вещества. Однако на месте аварии никаких опасных или ядовитых веществ не обнаружили. Это подчеркнул мэр Пангео Филиппос Анастасиадис.
- Все члены экипажа Ан-12, потерпевшего авиакатастрофы в Греции, были гражданами Украины
- В Греции разбился украинский самолет "Антонов", следовавший из Сербии в Иорданию
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